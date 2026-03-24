В Госдуме не поддержали налог на выезд россиян за границу

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов и первый зампред комитета Николай Валуев не поддержали инициативу по введению налога на выезд за границу для граждан России. Об этом Кривоносов рассказал «Газете.Ru».

Валуев и Кривоносов подчеркнули, что введение дополнительного финансового обременения для граждан является избыточной мерой.

«Мы исходим из того, что любые новые сборы должны быть максимально взвешенными и социально оправданными. В данном случае речь идет о дополнительной нагрузке на граждан, которая не является необходимой. В России уже действует система защиты туристов, включая Ассоциацию «Турпомощь», которая доказала свою эффективность на практике. Механизмы поддержки российских граждан за рубежом уже сформированы и закреплены на законодательном уровне. Ассоциация «Турпомощь» не раз подтверждала свою способность оперативно реагировать на кризисные ситуации и обеспечивать возвращение туристов на родину», — отметил Кривоносов.

Депутаты также подчеркнули, что приоритетом государственной политики должно оставаться развитие внутреннего туризма и создание комфортных условий для путешествий по России. По словам парламентариев, в Госдуме последовательно ведется работа по расширению туристической инфраструктуры, повышению доступности внутренних направлений и поддержке туристической индустрии. При этом депутаты отметили, что в условиях уже существующих ограничений для выезда за рубеж введение дополнительных финансовых барьеров для граждан является нецелесообразным.

12 марта на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в связи с событиями на Ближнем Востоке предложил рассмотреть возможность введения налога на выезд за рубеж для россиян с целью формирования единого гарантийного фонда, который позволил бы обеспечивать возврат граждан на родину вне зависимости от условий приобретения туристических услуг. Необходимость инициативы была обоснована тем, что действующие механизмы страхования ответственности туроператоров не всегда в полной мере покрывают риски, возникающие в кризисных ситуациях. В экспертном сообществе данное предложение вызвало неоднозначную реакцию.

