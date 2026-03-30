В Подмосковье мужчина арендовал соседний дом и годами выращивал коноплю

Жителя Подмосковья годами занимался изготовлением наркотиков и попался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители пришли с обыском на территорию ДНТ (дачного некоммерческого товарищества) в Чеховском округе. Как выяснилось, 38-летний местный житель семь лет выращивал коноплю в собственном и арендованном домах.

Он изучил литературу и соорудил теплицы с лампами, вентиляцией и контролем влажности. При обыске у него изъяли 58 кустов конопли, 24 контейнера с растительной массой, весы и вакууматоры.

Экспертиза показала, что содержимое одного из контейнеров является марихуаной, общей массой более 150 граммов. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере). Суд арестовал подозреваемого, ему грозит до 20 лет колонии.

