В Мелитополе из-за атаки ВСУ пострадали мирные граждане

Шесть мирных граждан пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Мелитополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА противника на Мелитополь пострадали шесть мирных граждан — четыре женщины и двое мужчин, которые находились вблизи эпицентра удара», — говорится в сообщении.
Балицкий отметил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, «их жизни ничего не угрожает».
23 марта БПЛА атаковал автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в машине находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям.
По словам главы региона, пострадавшими оказались мужчины 1975, 1969 и 1959 годов рождения. Волонтеры получили ранения различной степени тяжести, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Горловке в результате атаки украинских войск была повреждена школа.