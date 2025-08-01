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Турист в Греции поднял древний мрамор ради фото и разозлил местных жителей

В Греции местные жители осудили туриста, поднявшего древний мрамор ради фото
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Alexandros Frantzeskos/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турист, поднявший древний мраморный камень на археологическом объекте Портара на острове Наксос, вызвал волну возмущения в Греции, пишет Daily Mail.

Фото, на котором мужчина позирует с тяжелым куском мрамора, распространилось в сети и вызвало резкую критику со стороны местных жителей и защитников культурного наследия.

Портара — единственный сохранившийся элемент древнегреческого храма, возведенного в 530 году до н.э. в честь бога Аполлона. Комплекс является частью археологического святилища и открыт для свободного посещения, не имеет охраны и системы контроля, что делает его уязвимым для действий недобросовестных туристов.

«Это не просто камни. Это — наша история», — написал один из местных жителей.

Другие люди называли действия туристов «оскорбительными и опасными», призывали к введению штрафов и ограничению доступа на объект.

Мэр Наксоса Димитрис Лианос заявил, что Министерство культуры Греции было немедленно уведомлено о случившемся. На объект уже направлена охрана, однако пока неизвестно, будет ли она размещена там на постоянной основе.

Ранее мужчина вырезал свои инициалы на руинах Помпеи и был арестован.

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