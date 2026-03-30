Фермер превратил свое поле в свалку и получил срок

В Англии фермер превратил поле в мусорный полигон и оказался в суде

В Великобритании фермер получил условный срок после того, как на его участке обнаружили тысячи тонн незаконно захороненных отходов, пишет Mirror.

Хейден Форчун из Скиптона предстал перед cудом по итогам расследования Агентства по охране окружающей среды Великобритании. Он признал вину в организации нелегальной свалки на своей земле.

О нарушении стало известно в мае 2024 года. При проверке инспекторы обнаружили на участке измельченный пластик, металл, бытовую технику и аэрозоли, а также сильный неприятный запах. Последующие визиты подтвердили, что на территории велись работы по захоронению отходов с использованием тяжелой техники.

Несмотря на официальные предупреждения и предписания очистить участок, незаконная деятельность продолжалась более года. В феврале 2026 года суд вынес ограничительное постановление, признав действия фермера преднамеренными.

В итоге Форчун получил 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также его обязали выплатить штраф £2500, компенсировать судебные расходы в размере £10 тысяч и дополнительный сбор £187. Кроме того, он должен очистить участок от отходов в течение двух лет — в противном случае ему грозит новое судебное разбирательство.

Как отметили в экологическом ведомстве, действия фермера продемонстрировали полное пренебрежение законом, окружающей средой и местным сообществом.

