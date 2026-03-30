Эксперт допустил, что Telegram не будет полностью заблокирован 1 апреля

Telegram вряд ли будет заблокирован 1 апреля, как ранее сообщали СМИ. Однако россиянам следует осваивать мессенджеры-аналоги. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, вероятность блокировки Telegram высока и «обратного отката», скорее всего, не будет.

«Безусловно, Telegram в РФ останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — сказал эксперт.

До этого Клименко говорил, что власти России не планируют превращать интернет в абсолютно обособленный от всего мира «Чебурнет».

Он отметил, что отрубить весь зарубежный трафик, как это сделали власти Северной Кореи, несложно — для этого достаточно нажать «всего на одну кнопку», однако в России такой задачи не стоит.

Ранее Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов.