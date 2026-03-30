Эксперт допустил, что Telegram не будет полностью заблокирован 1 апреля

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

IT-эксперт Клименко: Telegram вряд ли будет полностью заблокирован 1 апреля
Личный архив

Telegram вряд ли будет заблокирован 1 апреля, как ранее сообщали СМИ. Однако россиянам следует осваивать мессенджеры-аналоги. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, вероятность блокировки Telegram высока и «обратного отката», скорее всего, не будет.

«Безусловно, Telegram в РФ останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — сказал эксперт.

До этого Клименко говорил, что власти России не планируют превращать интернет в абсолютно обособленный от всего мира «Чебурнет».

Он отметил, что отрубить весь зарубежный трафик, как это сделали власти Северной Кореи, несложно — для этого достаточно нажать «всего на одну кнопку», однако в России такой задачи не стоит.

Ранее Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
