Больше половины россиян считают, что школьникам нужны осмотры у психиатра

KP.RU: 72% россиян считают, что школьникам нужно проходить осмотры у психиатра
Больше половины россиян поддержали предложение Госдумы включить обязательный осмотр врача-психиатра для школьников в программу ежегодной диспансеризации. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 72% респондентов придерживаются мнения, что школьникам нужно проходить осмотры у психиатра в рамках диспансеризации. Они считают, что врачам нужно следить за учениками, психика которых только формируется и пока остается уязвимой. Россияне отметили, что таким образом удастся предотвратить несчастные случаи, а при наличии опасных предпосылок своевременно предупреждать родителей и учителей.

При этом другие 25% участников опроса выступили против обязательных осмотров у психиатра. Респонденты опасаются, что здоровые школьники могут перенервничать и сказать что-то не то, из-за чего специалисты поставят их на учет.

Оставшиеся 3% россиян проголосовали за вариант «другое», отметив, что затрудняются дать ответ на этот вопрос.

