Эксперт объяснила, как оценки за поведение влияют на психологическое состояние учеников

Психолог Тодорова: нельзя исключать предвзятость при оценке поведения школьников
Оценка поведения школьников требует осторожного и взвешенного подхода, поскольку она затрагивает не только вопросы дисциплины, но и психологический аспект. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказала детский психолог, консультант по детскому образованию Мария Тодорова.

По словам эксперта, оценка поведения по определению субъективна, ведь ее критерии во многом зависят от личности учителя, его ожиданий и профессионального опыта. Чтобы снизить влияние субъективного фактора, необходимы четкие и измеримые показатели — например, фиксация конкретных поведенческих эпизодов: соблюдение правил на уроке, отсутствие нарушений в учебное время, участие в школьной жизни без конфликтов, считает Тодорова.

Полезным инструментом, уверена психолог, может стать коллективная оценка, когда итоговый балл складывается из мнений нескольких педагогов.

Без доверия, уважения и последовательности в отношениях любые критерии оценки будут восприниматься как давление. И только выстроив такую основу, можно рассчитывать на объективность, заключила она.

В начале года Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.

Эксперт ведомства, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщала, что оценка за поведение будет выставляться по нескольким критериям: будут учитываться дисциплинированность ребенка, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

Ранее психолог объяснила, почему контроль над детьми — это симптом, а не метод воспитания.

 
