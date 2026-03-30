Китаянка нашла брата, пропавшего 33 года назад, благодаря его детскому фото

В Китае женщина спустя 33 года нашла пропавшего брата, имея на руках лишь его детскую фотографию, пишет South China Morning Post.

Ли Линь потеряла младшего брата Ли Синя в детстве после того, как матери не стало из-за рака, а отец исчез. Оставшись сиротами, дети скитались в поисках еды и однажды оказались в другом городе.

По словам женщины, незнакомка предложила купить ее брату хлеб и увела его с собой. После этого мальчик исчез. Как позже выяснилось, ребенок стал жертвой похищения.

Сам Ли Синь рассказал, что пытался сбежать, но его удерживали силой. Спустя время ему удалось вырваться, после чего он выживал, прося милостыню, а затем оказался в Гуандун, где его усыновила другая семья и дала новую фамилию.

Тем временем его сестра более трех десятилетий искала его по всей стране. Она работала на стройках, в ресторанах и на фабриках, тратя все заработанные деньги на поиски. Единственной зацепкой оставалась старая фотография брата.

Прорыв произошёл в этом году, когда полицейский в провинции Цзянси с помощью технологии распознавания лиц нашел мужчину, внешне похожего на ребенка с фото. Позже ДНК-тест подтвердил родство.

Брат и сестра встретились в полицейском участке — их воссоединение сопровождалось слезами и объятиями. Женщина принесла брату мешки с хлебом, объяснив, что искала его всю жизнь после той роковой встречи.

На следующий день она привезла его в родной город, где устроила торжественную встречу с традиционными угощениями и символами воссоединения.

Ранее китаянка, выросшая в Нидерландах, воссоединилась с биологической семьей через 28 лет.