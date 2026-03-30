У мужчины удалили половину черепа после падения с лестницы в метро

Житель Лондона ударился о ступеньку после падения в метро и лишился части черепа

Житель Лондона споткнулся, спеша в метро, ​​и лишился половины черепа, пишет Daily Star.

Лондонец Аластер Уоллес споткнулся на лестнице станции метро Оксфорд-Серкус и упал, ударившись головой, а затем был срочно госпитализирован в клинику Святой Марии в Паддингтоне. Там ему диагностировали перелом черепа и ввели в двухдневную кому.

Во время операции хирурги удалили половину черепа из-за субарахноидального кровоизлияния. Очнувшись, пациент попросил зеркало и увидел шокирующую картину — на правой стороне головы у него была рана, которая частично обнажала мозг.

«По сути, можно было дотронуться до моего мозга. Это был полный шок, ужас», — вспоминает мужчина.

После выписки он был вынужден шесть недель носить велосипедный шлем, а затем ему установили напечатанный на 3D-принтере имплант из термопластика.

Летом того же года у Уоллеса произошла утечка спинномозговой жидкости, и его голова сильно опухла. Девять месяцев он носил эластичную шапочку и каждые четыре недели ходил на процедуру по откачке жидкости.

Сейчас 52-летний Уоллес ведет в основном нормальную жизнь, хотя и с некоторыми сохраняющимися побочными эффектами.

