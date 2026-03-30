Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

У мужчины удалили половину черепа после падения с лестницы в метро

Alastair Wallace

Житель Лондона споткнулся, спеша в метро, ​​и лишился половины черепа, пишет Daily Star.

Лондонец Аластер Уоллес споткнулся на лестнице станции метро Оксфорд-Серкус и упал, ударившись головой, а затем был срочно госпитализирован в клинику Святой Марии в Паддингтоне. Там ему диагностировали перелом черепа и ввели в двухдневную кому.

Во время операции хирурги удалили половину черепа из-за субарахноидального кровоизлияния. Очнувшись, пациент попросил зеркало и увидел шокирующую картину — на правой стороне головы у него была рана, которая частично обнажала мозг.

«По сути, можно было дотронуться до моего мозга. Это был полный шок, ужас», — вспоминает мужчина.

После выписки он был вынужден шесть недель носить велосипедный шлем, а затем ему установили напечатанный на 3D-принтере имплант из термопластика.

Летом того же года у Уоллеса произошла утечка спинномозговой жидкости, и его голова сильно опухла. Девять месяцев он носил эластичную шапочку и каждые четыре недели ходил на процедуру по откачке жидкости.

Сейчас 52-летний Уоллес ведет в основном нормальную жизнь, хотя и с некоторыми сохраняющимися побочными эффектами.

Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
