У мужчины удалили половину черепа после падения с лестницы в метро

Житель Лондона споткнулся, спеша в метро, и лишился половины черепа, пишет Daily Star.
Лондонец Аластер Уоллес споткнулся на лестнице станции метро Оксфорд-Серкус и упал, ударившись головой, а затем был срочно госпитализирован в клинику Святой Марии в Паддингтоне. Там ему диагностировали перелом черепа и ввели в двухдневную кому.
Во время операции хирурги удалили половину черепа из-за субарахноидального кровоизлияния. Очнувшись, пациент попросил зеркало и увидел шокирующую картину — на правой стороне головы у него была рана, которая частично обнажала мозг.
«По сути, можно было дотронуться до моего мозга. Это был полный шок, ужас», — вспоминает мужчина.
После выписки он был вынужден шесть недель носить велосипедный шлем, а затем ему установили напечатанный на 3D-принтере имплант из термопластика.
Летом того же года у Уоллеса произошла утечка спинномозговой жидкости, и его голова сильно опухла. Девять месяцев он носил эластичную шапочку и каждые четыре недели ходил на процедуру по откачке жидкости.
Сейчас 52-летний Уоллес ведет в основном нормальную жизнь, хотя и с некоторыми сохраняющимися побочными эффектами.
