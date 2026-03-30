Юрист рассказал, можно ли ловить рыбу у Москвы-Сити

Россиянин, поймавший гигантскую щуку возле делового центра Москва-Сити, не нарушил закон — любительская ловля в водоемах общего пользования бесплатная и не требует разрешений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«Москва-река в черте города относится именно к таким водоемам. Она входит в Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн, и правила рыболовства для этого бассейна распространяются на весь участок реки, включая зону у Москва-Сити. Формально рыбачить с набережной можно, и за сам факт заброса удочки в воду рядом с небоскребами штрафа не последует. Однако есть несколько ограничений. Нужно учитывать запрет на ловлю в охраняемых зонах отчуждения гидротехнических сооружений и мостов. Если рядом с выбранным местом есть мост или шлюз, лучше отойти на безопасное расстояние, иначе — штраф от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией снастей. Второе ограничение касается особо охраняемых природных территорий. В Москве их более 120, и на водоемах внутри ООПТ рыбалка запрещена полностью. Район Москва-Сити к таким территориям не относится, но стоит помнить, что, например, Воробьевы горы или Серебряный Бор совсем рядом, и там правила уже другие», — рассказал Русяев.

Он отметил, что формально возле бизнес-центра можно рыбачить даже на лодке, кроме определенного периода. Лодка должна соответствовать ряду параметров, добавил юрист.

«В период с 1 апреля по 10 июня передвижение на маломерных судах с мотором по водным объектам московского региона запрещено из-за нереста. В остальное время нужна регистрация судна, если его масса превышает 200 кг или мотор мощнее 10 л.с. По нормам вылова в Московской области и Москве суточный лимит составляет не более 5 кг на одного рыболова. Если попался один экземпляр тяжелее 5 кг, его разрешено забрать, но рыбалку после этого необходимо прекратить. Минимально допустимый размер щуки составляет 32 см, судака и жереха 40 см, леща 25 см. Все, что мельче, обязательно должно быть отпущено. Рыбак у Москва-Сити, поймавший щуку на 9 кг, был в рамках закона и поступил грамотно, выпустив ее обратно. Общее количество крючков на одного человека не должно превышать 10, а сети и ловушки запрещены категорически», — заключил он.

29 марта рыбак Александр выловил щуку весом 9 килограмм около Москвы-Сити. Рыбу тянули три человека в течение двух часов. Кадры, на которых рыбак держит трофей, опубликовало издание «Москва 24». Позднее рыбу отпустили в реку.

