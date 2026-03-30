Россиянам раскрыли, что делать, если работодатель не индексирует зарплату

По закону работодатели обязаны учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра зарплат, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он отметил, что игнорировать индексацию зарплат со стороны работодателя — незаконно, но такие ситуации для россиян не являются безвыходными.

«Для организаций бюджетной сферы это закреплено напрямую, для коммерческих компаний предусмотрено требование закрепить механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Но на практике многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты. Если сотрудник понимает, что его доходы несколько лет не пересматривались, первым шагом будет обращение к внутренним документам организации. Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата? Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство», — отметил он.

Гаврилов рассказал, как добиться индексации зарплат от работодателя.

«Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, ведь в противном случае велика вероятность проверки со стороны инспекции. Если ответ сводится к отписке или вовсе отсутствует, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда. Инспекция обязана проверить, есть ли у работодателя локальный акт об индексации и применяет ли он его. При выявлении нарушений может последовать штраф, а также предписание устранить проблему. Практика показывает, что подобные меры работают: работодатели предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдет до суда», — рассказал парламентарий.

Депутат рассказал, в каком случае суд встанет на сторону работника.

«Есть возможность взыскать недополученные суммы через суд. В этом случае важно иметь доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждения роста цен и отсутствие изменений в окладах. Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время, итогом становится не только возврат денег, но и обязанность компании пересмотреть подход к зарплатам в целом», — заключил он.

