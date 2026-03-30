Диетолог предупредила о рисках употребления кофе по утрам

Привычка пить кофе на завтрак может сделать состояние человека нестабильным и снизить продуктивность с утра. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Анна Цуканова.

Специалист объяснила, что кофе быстро повышает уровень энергии благодаря стимуляции нервной системы. Однако такой эффект бывает лишь кратковременным, и в большинстве случаев за ним следует спад.

Ситуация усугубляется, если на завтрак человек употребляет только кофе и пищу с быстрыми углеводами, такую как сладкие булки.

«Уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем падает, формируя так называемые «энергетические качели». В результате утро проходит нестабильно: периоды активности сменяются упадком сил, а продуктивность снижается», — предупредила диетолог.

По словам врача, со временем такой завтрак может привести к набору лишнего веса и инсулинорезистентности.

Косметолог и биохимик Валерия Ромашина до этого говорила, что натуральный молотый кофе может быть полезен для здоровья кожи. По ее словам, этот мощный алкалоид при местном применении способен вызвать кратковременный ангиоспазм с последующим расширением сосудов.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественный кофе.

 
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
