В РФ оценили уровень радиационного фона после ударов по ядерным объектам в Иране

Уровень радиационного фона в России после ударов по ядерному комплексу Ирана не изменился. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Ранее СМИ сообщили о нанесении ударов по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе.

«По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует, выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор заявил, что проводит усиленный мониторинг радиационной обстановки в РФ — он не изменился.

Ситуация остается на контроле ведомства.

До этого Международное агентство по атомной энергии сообщило, что расположенный в Хондабе завод по производству тяжелой воды получил серьезные повреждения и перестал функционировать. По данным агентства, ядерных материалов на территории предприятия найдено не было.

Ранее в Иране рассказали о работе АЭС «Бушер» после обстрелов.

 
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!