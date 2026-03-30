Россиянам рассказали, как выгодно купить квартиру в 2026 году

Квартиры в домах 2016-2021 годов постройки являются наиболее оптимальным вариантом для покупки. Об этом газете «Известия» рассказала риелтор Юлия Зобнина.

Специалист посоветовала обратить внимание на квартиры, которые находятся в собственности дольше пяти лет. В таком случае продавцы могут реализовывать жилье по полной стоимости без налоговой нагрузки.

По словам риелтора, дополнительным преимуществом таких квартир становится их готовность к проживанию. В большей части такого жилья уже есть сделанный ремонт, а инфраструктура вокруг полностью сформирована.

«Если жилье нужно «здесь и сейчас», вторичка явно выигрывает: не придется ждать сдачи. Вторичка обычно дешевле новостроек, но несет риски скрытого износа коммуникаций или проблем с документами, например, из‑за возможности оспаривания предыдущей сделки с недвижимостью», — подчеркнула она.

Однако квартиры в новостройках могут оказаться выгоднее при использовании государственных программ, в числе которых льготная ипотека. При решении приобрести такое жилье рекомендуется отдавать предпочтение объекту на завершающей стадии строительства, чтобы сократить время ожидания.

Риелтор отметила, что с точки зрения инвестиций можно рассматривать как новостройки, так и относительно новые вторички. На динамику стоимости будут влиять многие факторы, такие как расположение дома, характеристики самой квартиры и вид из окна. Даже в одном здании динамика цен может быть разной.

Ранее продавцы вторичных квартир стали чаще снижать цены.