Общество

Власти Иваново оценили слухи о питьевой воде с керосином из-за падения военного Ан-22

СМИ сообщили, что жители города Иваново могут начать пить воду с керосином из-за крушения военного Ан-22 в Уводьском водохранилище в прошлом декабре — самолет остался на дне водоема. В администрации региона заявили «Газете.Ru», что показатели тестов воды соответствуют санитарным нормам.

«Поисково-спасательная операция, работы по ликвидации последствий и обеспечения безопасности водоема стартовали сразу после авиационного происшествия и продолжались в течение всего зимнего периода в сложнейших условиях сильного ветра, низких температур и снегопадов, а также в условиях ледостава. Установлены несколько рядов боновых заграждений, проведена очистка водоема вблизи места происшествия с применением сорбента, что позволило в первые же дни собрать значительную часть поверхностного загрязнения, не допустить его распространения. Меры обеспечения безопасности и технологии производства работ вырабатывались по результатам консультаций с учеными-химиками и экологами», — отметили там.

В администрации также заявили, что водозабор находится в удалении от места крушения военного борта.

«Отметим также, что водозабор расположен на значительном удалении от места авиационного происшествия (порядка 11 км). Между тем приняты дополнительные меры защиты водозабора, в том числе проведено его заглубление и установка дополнительных защитных боновых барьеров. Росприроднадзор, региональный департамент природных ресурсов и экологии ведут постоянный мониторинг качества воды в водохранилище в нескольких точках. В АО «Водоканал» также налажен регулярный мониторинг показателей в нескольких контрольных точках, в том числе на входе и на выходе с водозабора.Все исследованные пробы с 9 декабря 2025 года и до настоящего времени соответствуют нормативам СанПиН. Сформирован план по ликвидации последствий и реабилитации водоема и прибрежной территории на весенний период, работы продолжаются», — заключили власти региона.

До этого издание Mash указало на наличие радужных пятен на поверхности водоема — это может говорить о том, что в воду попадает топливо. Жители Иваново рассказали, что больше всего их беспокоит попадание в воду «жидкости И», которую добавляют в топливо, чтобы оно не замерзало при экстремально низких температурах.

9 декабря 2025 года тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Его обломки рухнули в Уводьское водохранилище. На борту находились семь человек, никто из них не выжил. Разбившийся Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» — самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился на вооружении в армии более полувека.

