Девушка из-за страха перед родителями убила сестру, застукавшую ее с любовником

В Индии девушка убила сестру, застукавшую ее с любовником

В Индии 19-летняя девушка убила свою 11-летнюю сестру, застукавшую ее с любовником, из-за страха перед родителями. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в районе Барабанки в штате Уттар-Прадеш — 26 марта девочка ушла работать в поле и не вернулась. Позже ее тело нашли там же.

В ходе расследования полиция установила, что старшая сестра пропавшей состояла в отношениях с мужчиной, и в тот день девочка застала их вместе в поле. Опасаясь разоблачения, пара убила ребенка. Какую роль каждый из любовников сыграл в преступлении, устанавливается.

После убийства оба вернулись домой и, чтобы избежать подозрений, делали вид, что участвуют в поисках пропавшей. Данные о звонках и отслеживание местоположения показали частые контакты между подозреваемыми, сейчас оба арестованы. Для поддержания порядка на место направили полицейских.

Ранее в Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных.