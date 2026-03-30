Московская пенсионерка чуть не отдала мошенникам 25 млн рублей, ее спасли полицейские

В Москве полицейские спасли пенсионерку и ее 25 млн рублей от мошенников

В Москве правоохранители спасли накопления 81-летней пенсионерки от мошенников. Об этом сообщает глава пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

Все началось с того, что пожилой женщине позвонили аферисты, представившиеся «сотрудниками правоохранительных органов». Под вымышленными предлогами они убедили пенсионерку обналичить все накопления и отдать их своему подельнику, выполнявшему функции курьера.

Обманутая жительница столицы отдала приехавшему мужчине 25 млн рублей, однако полицейским стало известно о происходящем и они поймали курьера аферистов в Оружейном переулке. Все деньги у него изъяли в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу. Пожилая женщина поблагодарила полицейских за помощь.

