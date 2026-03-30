Наркоторговка случайно предложила полицейскому купить у нее товар и была арестована

Наркоторговку в Австралии арестовали после того, как она случайно предложила полицейскому купить у нее товар, пишет Metro.

Следствие установило, что Рэйчел Бутчер использовала телефон, с которого регулярно рассылалась реклама кокаина. Однако одна из таких «рассылок» привела к ее задержанию: женщина случайно отправила сообщение на номер полицейского. Во время обыска в ее доме правоохранители изъяли устройства, содержащие доказательства торговли, включая переписку о продаже.

После задержания женщина сначала отрицала свою причастность, однако позже признала вину. Cуд приговорил ее к 30 месяцам лишения свободы. На последующих слушаниях по делу о конфискации доходов выяснилось, что, несмотря на предполагаемый доход до $70 тысяч, у осужденной фактически отсутствуют средства. В итоге судья постановил взыскать с нее символическую сумму — $1, предупредив, что в случае неуплаты срок может быть увеличен.

