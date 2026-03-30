Больше половины россиян пожаловались, что их соседи курят в подъезде

Больше половины россиян пожаловались, что их соседи часто курят на лестничных клетках, из-за чего весь подъезд пропах дымом. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 58% респондентов недовольны тем, соседи курят в общественных пространствах. Подъездные лестницы и коридоры этих россиян пропитаны запахом дыма, который зачастую также проникает в квартиру. Опрошенные отметили, что им не удается договориться с курящими жильцами.

При этом другие 38% участников опроса поделились, что их соседи не курят ни в подъезде, ни рядом с ним. Благодаря этому в их домах отсутствует неприятный запах. Однако некоторые респонденты признались, что ради такого порядка им пришлось самостоятельно разговаривать с курящими жильцами или даже вызывать участкового.

Оставшиеся 4% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия до этого говорил, что россияне могут через суд потребовать компенсацию до 20 тысяч рублей, если в их квартиру от соседей попадает табачный дым.

