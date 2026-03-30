Трое россиян-педофилов развращали девочек, пообещав им подарки с маркетплейса

В Чите вынесли приговор мужчинам, которые систематически развращали детей, пообещав им подарки с маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Преступления начались, когда одной из потерпевших было всего четыре года — на нее напал знакомый ее матери. Когда ей исполнилось десять лет, мужчина стал совершать насильственные действия систематически, в том числе и в отношении ее подруги, к которой та приходила в гости.

Позже педофил предложил своим знакомым присоединиться, и те согласились. Взамен за молчание злоумышленники обещали детям заказать на маркетплейсе цветные карандаши, линейку с калькулятором, накладные ногти и патчи для губ. Когда девочки напоминали о подарках, мужчины требовали сначала сделать им «приятное».

Суд признал всех троих виновными в насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных группой лиц. Организатор получил 18,5 года колонии строгого режима, его подельники — 16 и 14 лет соответственно.

