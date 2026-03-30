Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Трое россиян-педофилов развращали девочек, пообещав им подарки с маркетплейса

В Чите осудили педофилов, которые систематически развращали двух девочек
Pixabay

В Чите вынесли приговор мужчинам, которые систематически развращали детей, пообещав им подарки с маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Преступления начались, когда одной из потерпевших было всего четыре года — на нее напал знакомый ее матери. Когда ей исполнилось десять лет, мужчина стал совершать насильственные действия систематически, в том числе и в отношении ее подруги, к которой та приходила в гости.

Позже педофил предложил своим знакомым присоединиться, и те согласились. Взамен за молчание злоумышленники обещали детям заказать на маркетплейсе цветные карандаши, линейку с калькулятором, накладные ногти и патчи для губ. Когда девочки напоминали о подарках, мужчины требовали сначала сделать им «приятное».

Суд признал всех троих виновными в насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных группой лиц. Организатор получил 18,5 года колонии строгого режима, его подельники — 16 и 14 лет соответственно.

Ранее сотрудница полиции с супругом усыновили мальчика и насиловали его семь лет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
