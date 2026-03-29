Сотрудница полиции с супругом усыновили мальчика и насиловали его семь лет

В США сотрудница полиции с супругом семь лет насиловали усыновленного мальчика. Об этом сообщает People.

Сотрудница полиции и ее муж взяли под опеку мальчика в возрасте 13 лет, после чего, по версии обвинения, систематически подвергали его сексуальному и физическому насилию с 2018 по 2025 год. С заявлением в полицию пострадавший обратился 15 марта, уже став взрослым.

Супругов арестовали 26 марта, но позже отпустили под залог. Теперь им запрещено контактировать с жертвой и другими несовершеннолетними, у них изъяли оружие и загранпаспорта.

Адвокаты супругов настаивают на невиновности своих подзащитных. По их словам, заявитель — проблемный юноша, который мстит за требование съехать из дома, а в прошлом уже ложно обвинял человека в неподобающем поведении.

Ранее в Удмуртии отчим-педофил получил 22 года колонии за насилие над падчерицей.

 
