Тренер раскрыла, стоит ли совмещать тренировки с массажем

Массаж снимает напряженность мышц до и после тренировок, но не является обязательным условием для роста силы, набора массы или развития выносливости. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Основой прогресса всегда остается грамотная тренировочная программа, достаточное восстановление между тяжелыми сессиями, нормальное питание, питьевой режим, разминка и заминка. Термин «спортивный массаж» сам по себе не выдумка и не рекламный ход. Он используется в профессиональной и медицинской среде и означает работу не по всему телу ради общего релакса, а прицельно по тем мышцам, которые перегружает конкретный вид активности. Бег, жимы, приседания, борьба, плавание, танцы и так далее. Маркетинг начинается там, где под этим названием продают агрессивную болезненную процедуру с обещаниями «вывести молочную кислоту и мгновенно восстановить мышцы». Болезненность после тренировки не объясняется застрявшей молочной кислотой, а нормальный специалист перед сеансом обязательно спросит про вид нагрузки, зоны перегруза, травмы, лекарства и недавние болезни», — отметила она.

Легкий массаж мышц перед тренировкой длительностью 10-20 минут помогает убрать скованность, рассказала эксперт. Мальцева предупредила, в каких случаях массаж противопоказан.

«Реально полезно сочетать тренировки с массажем, когда появляется повторяющаяся забитость в одной и той же зоне, мешающая технике. Для общей усталости сначала стоит проверить базу и наладить сон, питание, заминку и паузы между тяжелыми днями. Массаж лучше не делать или делать максимально аккуратно при свежей травме с болью и отеком, при температуре, инфекции и выраженной припухлости, при риске или истории тромбов. Для агрессивного глубокого массажа описаны редкие, но серьезные осложнения вплоть до травмы нерва и проблем с тромбами у людей из группы риска», — заключила эксперт.

