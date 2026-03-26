Россиянам рассказали, как справиться с перееданием

Тренер Брабечан: есть нужно при реальном голоде, а не за компанию или от скуки

«Интуитивное питание» часто становится оправданием переедания — чтобы этого не допустить, нужно научиться различать настоящий физиологический голод и желание заесть тревогу, скуку или усталость. Об этом заявил тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Интуитивное питание окружено огромным количеством заблуждений, и самое популярное из них звучит примерно так: «ем все, что захочу, и худею». На самом деле этот подход устроен совсем иначе. Суть в том, чтобы научиться различать настоящий физиологический голод и желание заесть тревогу, скуку или усталость. Принцип «есть все» часто путают с «есть все подряд», хотя между ними огромная разница. Основа тарелки все равно строится на балансе. Половину занимают овощи и зелень, четверть отводится белку (мясо, рыба, яйца, бобовые, творог), еще четверть приходится на сложные углеводы вроде круп, картофеля или цельнозернового хлеба, плюс небольшая доля жиров из масла, орехов, семян. Пицца, десерт или хлеб при таком подходе не исключаются, но становятся частью рациона, а не его фундаментом», — пояснил Брабечан.

Специалист порекомендовал при выборе продуктов ориентироваться на три вещи — это голод и сытость, самочувствие после еды, а также индивидуальные цели и состояние организма.

«Первое: голод и сытость. Есть при реальном голоде, а не за компанию или от скуки, и останавливаться на комфортной сытости, а не в состоянии «еле дышу». Второе: самочувствие после еды. Дает ли конкретная пища энергию или вызывает упадок сил, как реагирует ЖКТ, тянет ли каждый раз закончить прием пищи чем-то сладким. Третье: индивидуальные цели и состояние организма. Можно выстраивать рацион с упором на белок для сохранения мышц и снижения жировой массы или поддерживать здоровье ЖКТ, гормонов, сердца, выбирая продукты, которые телу действительно подходят. Если понимать метод адекватно, он помогает выбраться из замкнутого круга «диета, срыв, чувство вины, еще более жесткая диета». Снижается количество эпизодов переедания и компульсивных зажоров. Восстанавливается чувство голода и сытости, которое годами сбивалось диетами. В долгосрочной перспективе вес нормализуется за счет более устойчивого питания и отсутствия срывов», — отметил Брабечан.

По его словам, проблемы начинаются, когда человек воспринимает интуитивное питание как полную свободу без оглядки на физиологию. Тренер предупредил, что тех, кто еще не научился распознавать сытость и привык справляться с эмоциями через еду, такой подход может привести к набору веса.

«Фраза «это у меня интуитивное питание» нередко становится просто оправданием переедания. При диабете, гипертонии, нарушениях липидного профиля или серьезных проблемах с ЖКТ полное игнорирование медицинских рекомендаций способно ухудшить состояние. Интуитивное питание не отменяет биохимию, калорийность и базовые принципы здоровья. Отдельно стоит сказать о ситуациях, когда этот метод требует обязательного сопровождения специалиста. При расстройствах пищевого поведения (булимия, анорексия, компульсивное переедание) «просто прислушиваться к себе» недостаточно. При тяжелой инсулинорезистентности, выраженном ожирении с сопутствующими заболеваниями, серьезных болезнях сердца, почек, печени или в период восстановления после операций питание регламентируется врачом. Здесь интуитивное питание может быть лишь элементом, но точно не единственной опорой», — констатировал Брабечан.



