Россияне бросились скупать средства от аллергии

SHOT: россияне потратили 6 млрд рублей на лекарства от аллергии
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Россияне с начала года потратили более 6 млрд рублей на препараты от аллергии, при этом их стоимость выросла почти на 11%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, из-за аномально теплой зимы и ранней весны сезон аллергии в стране начался раньше обычного. С января россияне приобрели более 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, следует из данных системы «Честный знак».

Отмечается, что этот показатель пока немного ниже прошлогоднего, однако уже продана пятая часть объема 2025 года, и по итогам 2026-го продажи могут его превысить.

При этом средняя стоимость одной упаковки достигла 308 рублей, что почти на 11% выше, чем годом ранее.

В числе регионов с наибольшим спросом на такие препараты оказались Санкт-Петербург, Московская и Амурская области. Там аллергия началась раньше обычного, и именно там фиксируются самые высокие объемы покупок на 10 тыс. жителей. В прошлом году Дальневосточный регион в этот список не входил.

Медики из Пироговского университета сообщили, что в апреле и мае чаще всего аллергия возникает на пыльцу березы, ольхи, орешника, дуба, тополя и других деревьев и кустарников. В июне и июле основным аллергеном становятся злаки и луговые травы. При этом в текущем году пыльца ольхи и лещины уже начала влиять на жителей Москвы и области, а береза, как ожидается, начнет цвести в течение недели.

Ранее в России успешно завершились испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.

 
