В Бурятии врачи спасают выпавшего из окна ребенка в тяжелом состоянии

В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна, пока мать была в соседней комнате

Ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна в Улан-Удэ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Лебедева. По данным полиции, трехлетний ребенок с помощью стула забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего упал с четвертого этажа.

Пострадавший попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом бедренной кости.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние маленького пациента крайне тяжелое», – рассказали в медучреждении.

Известно, что в момент инцидента мать пострадавшего находилась в соседней комнате.

Медики напомнили, что с наступлением весны нужно защищать детей от подобных ситуаций, установив специальные замки или другие устройства, которые не позволят ребенку открыть окно.

Специалисты также подчеркнули, что не стоит оставлять детей без присмотра.

