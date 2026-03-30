В Бурятии врачи спасают выпавшего из окна ребенка в тяжелом состоянии

В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна, пока мать была в соседней комнате
Ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна в Улан-Удэ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Лебедева. По данным полиции, трехлетний ребенок с помощью стула забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего упал с четвертого этажа.

Пострадавший попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом бедренной кости.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние маленького пациента крайне тяжелое», – рассказали в медучреждении.

Известно, что в момент инцидента мать пострадавшего находилась в соседней комнате.

Медики напомнили, что с наступлением весны нужно защищать детей от подобных ситуаций, установив специальные замки или другие устройства, которые не позволят ребенку открыть окно.

Специалисты также подчеркнули, что не стоит оставлять детей без присмотра.

Ранее в Москве студент выпал из окна 11-го этажа и отделался переломом ноги.

 
