Во Франции осудили сотрудников дома престарелых, где в горячей ванне погиб пенсионер

Во Франции осудили сотрудников дома престарелых, где в горячей ванне погиб пенсионер, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в 2016 году в городе Калюир-э-Кюир, недалеко от Лиона. Пенсионер Даниэль Лекуант получил тяжелые ожоги после того, как вода в ванне, подготовленной сиделкой, оказалась перегрета примерно до 60 градусов.

По данным следствия, сотрудник не проверил температуру воды перед процедурой. При этом мужчина из-за возраста и состояния здоровья не смог вовремя сообщить о боли — его крики не были сразу замечены.

Когда сиделка поняла, что произошло, пострадавшего не стали немедленно госпитализировать. Вместо этого его облили холодной водой, пытаясь облегчить состояние. Однако состояние мужчины продолжило ухудшаться, и позже его все же доставили в больницу, куда он поступил с серьезными осложнениями, включая проблемы с дыханием.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных ожогов. Судебное разбирательство длилось почти десять лет. В итоге виновными были признаны сиделка, руководство учреждения и сам дом престарелых. Дело было инициировано родственниками погибшего, которые заявили, что добиваются справедливости.

