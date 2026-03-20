22-летняя девушка ради экономии на аренде живет в доме престарелых

Жительница Китая Чжан Цзинь нашла необычный способ снизить расходы на жилье — она переехала в дом престарелых в городе Сучжоу, где живет уже два года, пишет MS News.

По данным СМИ, девушка ежемесячно платит за проживание около $43, что значительно ниже средней стоимости аренды в городе. В обмен на это она обязуется работать в учреждении около 45 часов в квартал — в среднем по несколько часов в неделю, помогая пожилым людям.

Изначально она снимала жилье в городе с финансовой поддержкой родителей, однако позже решила найти более доступный вариант. Объявление о наборе волонтеров в дом престарелых привлекло ее возможностью совмещать экономию и социальную активность.

Сейчас девушка работает на государственном предприятии в высокотехнологичной зоне, а по выходным проводит время с постояльцами дома престарелых — общается с ними, организует досуг и помогает в повседневных делах. Ей предоставлена отдельная комната площадью около 20 квадратных метров, которая на рынке стоила бы примерно в десять раз дороже.

По словам Чжан, решение было продиктовано не только экономией, но и желанием избежать одиночества. Она отмечает, что работа с пожилыми людьми приносит ей эмоциональную поддержку и ощущение «семейного тепла».

Руководство учреждения подчеркивает, что участники программы проходят строгий отбор: кандидаты должны быть моложе 35 лет, не иметь собственного жилья и обладать полезными навыками или хобби. Из десятков претендентов отбираются лишь единицы.

Ранее 85-летний мужчина приставал к жительницам дома престарелых с деменцией и получил срок.