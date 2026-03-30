В московском метро мужчина схватил пассажирку за ягодицы и поплатился

ОМ: мужчину арестовали за то, что он схватил за ягодицы женщину в метро Москвы

Пассажира московского метро отправили под арест за приставания к женщине. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции метро «Театральная». Как рассказала сама пострадавшая, около выхода из вагона мужчина схватил ее за ягодицы.

В результате пассажира обвинили в мелком хулиганстве. По решению суда он отправился под арест на 15 суток.

Известно, что у фигуранта разбирательств есть жена и ребенок.

Подобный случай произошел в декабре прошлого года с блогершей Ксенией Карповой. Вместе с подругой она снимала контент для соцсетей на станции метро «Бауманская», но в какой-то момент незнакомец прошел мимо и схватил ее за ягодицы.

Как рассказала сама пострадавшая, она возмутилась произошедшему, но мужчина сказал, что она ничего не сделает. В результате за хулиганство ему назначили 15 суток ареста.

Мужчина написал на блогершу заявление, так как она якобы загородила ему проход на платформе.

Ранее няня устраивалась на работу и домогалась до детей на камеру, чтобы ублажить мужа.