Женщина получила сильные ожоги лица во время ремонта автомобиля

Женщина в США получила сильные ожоги лица во время ремонта автомобиля, пишет Daily Star.

Тара Ригик находилась дома вместе со своим парнем-механиком и решила помочь ему с ремонтом машины — как делала это и раньше. По словам женщины, во время работы под капотом произошла внезапная вспышка: искра вылетела из двигателя и попала на ее одежду, после чего она мгновенно загорелась.

Женщина попыталась самостоятельно справиться с огнем и побежала в душ, сначала решив, что травмы незначительные. Однако вскоре ее состояние резко ухудшилось: лицо сильно опухло, и она перестала видеть. После этого женщина обратилась за медицинской помощью.

Врачи диагностировали ожоги третьей и четвертой степени лица, груди и правой руки. Пострадавшую госпитализировали почти на две недели, а для восстановления кожи на груди потребовалась операция по пересадке кожи.

Медики отметили, что женщине повезло выжить. По ее словам, теперь она испытывает сильный страх перед огнем и автомобилями, а последствия травмы — в том числе боль и шрамы — могут остаться с ней на всю жизнь.

