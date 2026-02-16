Размер шрифта
Невеста с сильно обожженным лицом из-за несчастного случая сыграла свадьбу в больнице

В США невеста с сильно обожженным лицом вышла замуж в больнице
В США невеста с сильно обожженным лицом из-за несчастного случая сыграла свадьбу в больнице, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в начале 2026 года во время отпуска в Майами. По словам пострадавшей Арианны Эсквилайн, она жарила мясо, когда гриль внезапно лопнул и взорвался у нее перед лицом. Женщину срочно госпитализировали с ожогами третьей степени на лице и теле. За последние шесть недель она перенесла 12 операций.

Арианна рассказала, что случившееся изменило ее взгляд на жизнь и укрепило уверенность в выборе спутника. По словам американки, после инцидента она окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с женихом Элвином.

Пара обручилась еще в мае 2025 года, однако после несчастного случая решила не откладывать свадьбу. Церемония состоялась в больничной часовне. Медицинская команда поддержала молодоженов и присутствовала при обмене клятвами.

Хирург по ожогам доктор Джонатан Фридман отметил значительный прогресс пациентки в восстановлении и выразил поддержку паре. Арианне предстоит дальнейшее лечение и реабилитация, однако она заявила, что благодарна медикам и с нетерпением ждет возвращения домой.

Ранее женщина вылила на мужа кипящее масло и посыпала ожоги перцем чили.
 
