Россиянин «лечил» детей-инвалидов магнитами за деньги

В Кузбассе вынесли приговор мошеннику, который за деньги лечил детей-инвалидов магнитами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в период с ноября 2023 по декабрь 2024 года. Осужденный выкладывал в интернете объявления об оказании услуг нетрадиционной медицины — адаптивной физкультуры для детей-инвалидов. Он убеждал родителей купить курс лечения с использованием магнитов, заведомо зная, что вылечить детей это не поможет.

При этом он вводил обманутых родителей в заблуждение о цене и дефиците товара, утверждая, что заказывает магниты за границей, хотя на самом деле покупал их на маркетплейсе за 100–1000 рублей. В общей сложности аферист украл у горожан более 140 тысяч рублей.

Свою вину в мошенничестве мужчина не признал, но полностью возместил материальный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

