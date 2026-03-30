Россиянам перечислили типичные ошибки при покупке пакетных туров

Стремление сэкономить и невнимательность к деталям могут обернуться дополнительными расходами и другими проблемами при покупке пакетных туров. Об этом газете «Известия» рассказала премиум-тревел-эксперт компании «Адвентура» Яна Климакова.

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных ошибок является выбор непроверенного турагентства. Такие посредники могут дать неполную информацию о путешествии и выдвинуть скрытые условия. Поэтому важно заранее изучать отзывы о посреднике и уточнять все детали интересующего тура.

«Не менее важным фактором остается внимательное изучение состава пакета. Туристы часто не проверяют, включен ли трансфер, какое питание предусмотрено и соответствует ли номер заявленным характеристикам. В результате уже на месте возникают неприятные сюрпризы», — объяснила эксперт.

Она добавила, что другой серьезной ошибкой становится отказ от медицинской страховки. Такое решение может обернуться большими тратами в случае болезни или травмы во время путешествия по чужой стране.

Помимо этого, специалист посоветовала отказаться от самостоятельной покупки тура без достаточного опыта. В таких случаях туристы зачастую совершают ошибки, забывая оформить страховку, трансфер и упуская другие важные нюансы.

Эксперт также добавила, что важно выбирать отель, ориентируясь на отзывы прошлых посетителей и консультации специалистов. Фотографии на сайте и описания не всегда демонстрируют актуальное состояние жилья, из-за чего есть риск столкнуться с несоответствием ожиданий и реальности.

Премиум-агент онлайн-платформы для тревел-экспертов «Адвентура» Юлия Пилюгина до этого рассказала «Газете.Ru», что подобрать выгодный «горящий» тур удастся, если следить за акциями в социальных сетях. Она также посоветовала обратиться за помощью к турагентам, так как они каждый день изучают сайты туроператоров и авиакомпаний и владеют всей информацией о составе пакетных туров.

