Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам перечислили типичные ошибки при покупке пакетных туров

Эксперт Климакова: покупать пакетный тур нужно у проверенного турагента
Shutterstock

Стремление сэкономить и невнимательность к деталям могут обернуться дополнительными расходами и другими проблемами при покупке пакетных туров. Об этом газете «Известия» рассказала премиум-тревел-эксперт компании «Адвентура» Яна Климакова.

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных ошибок является выбор непроверенного турагентства. Такие посредники могут дать неполную информацию о путешествии и выдвинуть скрытые условия. Поэтому важно заранее изучать отзывы о посреднике и уточнять все детали интересующего тура.

«Не менее важным фактором остается внимательное изучение состава пакета. Туристы часто не проверяют, включен ли трансфер, какое питание предусмотрено и соответствует ли номер заявленным характеристикам. В результате уже на месте возникают неприятные сюрпризы», — объяснила эксперт.

Она добавила, что другой серьезной ошибкой становится отказ от медицинской страховки. Такое решение может обернуться большими тратами в случае болезни или травмы во время путешествия по чужой стране.

Помимо этого, специалист посоветовала отказаться от самостоятельной покупки тура без достаточного опыта. В таких случаях туристы зачастую совершают ошибки, забывая оформить страховку, трансфер и упуская другие важные нюансы.

Эксперт также добавила, что важно выбирать отель, ориентируясь на отзывы прошлых посетителей и консультации специалистов. Фотографии на сайте и описания не всегда демонстрируют актуальное состояние жилья, из-за чего есть риск столкнуться с несоответствием ожиданий и реальности.

Премиум-агент онлайн-платформы для тревел-экспертов «Адвентура» Юлия Пилюгина до этого рассказала «Газете.Ru», что подобрать выгодный «горящий» тур удастся, если следить за акциями в социальных сетях. Она также посоветовала обратиться за помощью к турагентам, так как они каждый день изучают сайты туроператоров и авиакомпаний и владеют всей информацией о составе пакетных туров.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
