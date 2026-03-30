Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Родителям рассказали, как правильно укладывать младенца спать

Сомнолог Позова: перепад температур поможет младенцу быстро заснуть
Shutterstock

Если младенец не выработал свою норму физической активности за день, заснуть ему будет трудно, поэтому родителям стоит строго следить за возрастными окнами бодрствования. Такой совет в интервью РИАМО дала сомнолог Анна Позова.

Также она порекомендовала за час до укладывания обеспечить в доме визуальный полумрак — убрать гаджеты и верхний свет, оставив только теплые желтые ночники.

«Также важен перепад температур. Теплая ванна перед сном искусственно нагревает тело и расширяет сосуды, а когда ребенка приносят в хорошо проветренную, прохладную спальню, температура тела быстро падает. Мозг считывает это как древний эволюционный сигнал «солнце село, пора спать» — рассказала эксперт.

Чтобы добиться максимального эффекта, эти вечерние ритуалы должны повторяться изо дня в день, добавила она.

Недавно ученые предупредили о рисках при использовании мелатонина для улучшения детского сна.

Мелатонин — это гормон, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму засыпать. В последние годы он стал широко использоваться как безрецептурное средство от бессонницы у детей. Популярность объясняется тем, что его считают «натуральной» и безопасной альтернативой лекарствам.

Однако специалисты подчеркивают, что мелатонин влияет не только на сон. Он также участвует в регуляции иммунной системы, обмена веществ и репродуктивных процессов. При этом долгосрочные последствия его применения у детей остаются недостаточно изученными.

Ранее врач рассказал, с какого возраста ребенок должен спать один.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!