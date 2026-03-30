Родителям рассказали, как правильно укладывать младенца спать

Если младенец не выработал свою норму физической активности за день, заснуть ему будет трудно, поэтому родителям стоит строго следить за возрастными окнами бодрствования. Такой совет в интервью РИАМО дала сомнолог Анна Позова.

Также она порекомендовала за час до укладывания обеспечить в доме визуальный полумрак — убрать гаджеты и верхний свет, оставив только теплые желтые ночники.

«Также важен перепад температур. Теплая ванна перед сном искусственно нагревает тело и расширяет сосуды, а когда ребенка приносят в хорошо проветренную, прохладную спальню, температура тела быстро падает. Мозг считывает это как древний эволюционный сигнал «солнце село, пора спать» — рассказала эксперт.

Чтобы добиться максимального эффекта, эти вечерние ритуалы должны повторяться изо дня в день, добавила она.

Недавно ученые предупредили о рисках при использовании мелатонина для улучшения детского сна.

Мелатонин — это гормон, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму засыпать. В последние годы он стал широко использоваться как безрецептурное средство от бессонницы у детей. Популярность объясняется тем, что его считают «натуральной» и безопасной альтернативой лекарствам.

Однако специалисты подчеркивают, что мелатонин влияет не только на сон. Он также участвует в регуляции иммунной системы, обмена веществ и репродуктивных процессов. При этом долгосрочные последствия его применения у детей остаются недостаточно изученными.

