Врач рассказал, с какого возраста ребенок должен спать один

Привычка родителей спать вместе с ребенком до подросткового возраста может обернуться проблемами с его психологическим и физическим здоровьем. Совместный детско-родительский допустим до того, как малышу исполнится полтора года. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что до полутора лет малышу требуется частое кормление грудью, поэтому матери важно находиться рядом с ним даже ночью. В любых других случаях рекомендуется выделять ребенку отдельное место для сна, чтобы исключить риск случайно задавить его.

По словам врача, детям также необходим более высокий температурный режим, чем взрослым.

«Это связано с формированием иммунитета, поэтому, если взрослые откроют окно и будут проветривать помещение или создавать комфортную для себя температуру на уровне 21 градуса, для ребенка этого будет мало. Существует еще одна важная проблема, которая связана не только с нарушением температурного режима, но и с возможной аллергической реакцией, — детское белье должно стираться отдельно от взрослого. Это важно, потому что постельное белье для ребенка, как правило, выбирается хлопчатобумажное, которое не провоцирует раздражение», — добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что после полутора лет у ребенка начинает формироваться психологический барьер, из-за которого он не может быстро отвыкнуть от привычки спать рядом с матерью. В результате попыток бороться с устоявшимся укладом малыш может столкнуться вегето-сосудистая, нейроциркуляторная дистония и детская тахикардия.

Врач-невролог клиники Атрибьют Мария Лавренова до этого рассказала «Газете.Ru», что ночное кормление, долгое укачивание и постоянное присутствие взрослого возле кроватки закрепляют у ребенка старше четырех-шести месяцев вредные привычки сна.

