Россиянам рассказали, можно ли есть продукт, с которого срезали плесень

Многие ошибочно полагают, что срезав плесень с продукта – например, с хлеба, его потом можно употреблять в пищу. Однако это очень опасно, так как плесень – это колония микроскопических грибов, основная часть которых в виде невидимого мицелия находится внутри продукта, срезает же человек только его верхушку, предупредили специалисты в беседе с 360.ru.

Говоря конкретно о плесени, эксперты отметили, что хлеб поражают более 50 видов плесени, включая черную, зеленую, белую, однако важно, что все они представляют опасность для человека. Любая плесень вырабатывает микотоксины, которыми человек при употреблении продукта может серьезно отравиться. Причем основная часть гриба находится в виде невидимых нитей мицелия внутри мякиша, а снаружи проявляется лишь его часть, поэтому срезать плесень – недостаточно, вся буханка хлеба с плесенью непригодна в пищу, подчеркивают специалисты.

В некоторых случаях заметить зарождающуюся колонию плесени слишком сложно, однако у изделия могут поменяться запах и вкус. Если после употребления хлеба или другого продукта появились тошнота, боль в животе, слабость, головокружение или аллергический приступ, важно обратиться к врачу. В Департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что пытаться спасти продукты с истекшим сроком годности – крайне опасно, так как они являются источником размножения патогенных бактерий.

Даже 12 часов после истечения срока хранения хватает, чтобы продукт стал опасен, тем более для детей, людей с ослабленным иммунитетом и пожилых, отметила гастроэнтеролог городской клинической больницы № 29 имени Баумана Кристина Легкова. По ее словам, высок риск заражения листериозом, который размножается в молоке, сырах, мясе и других продуктах.

«Употреблять продукты после истечения срока годности — опасно. В них начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к тяжелым отравлениям», — подчеркнула врач.

Напомним, заплесневелый хлеб можно есть только при двух условиях — после термической обработки и при небольшом очаге поражения. Как уточняла в беседе с «Газетой.Ru» доктор биологических наук Наталья Шеина, если плесень только начала развиваться и занимает небольшой участок, хлеб допускается использовать исключительно в виде сухариков или гренок.

