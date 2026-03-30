Прокурор запросил срок журналисту Андрею Солдатову

Гособвинение запросило четыре года лишения свободы заочно для журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Солдатову вменяют участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Прокурор в ходе заседания попросила назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она предложила запретить ему пользоваться интернетом на тот же срок.

Защита, в свою очередь, заявила, что не считает вину доказанной по предъявленным статьям. Адвокат напомнила, что ранее подавала апелляцию на квалификацию обвинения и просила оправдать Солдатова.

Суд в Москве уже заочно арестовал журналиста по тем же статьям. По данным прокуратуры, с февраля 2025 года он, находясь за границей, распространяет материалы без указания статуса иностранного агента и участвует в деятельности нежелательной организации.

В ноябре 2023 года Минюст России внес Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, который с 2000 года освещал деятельность российских спецслужб. В марте 2022 года доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором.

