Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Прокурор запросил срок журналисту Андрею Солдатову

Прокуратура запросила 4 года колонии для журналиста Солдатова
Популярная политика/YouTube

Гособвинение запросило четыре года лишения свободы заочно для журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Солдатову вменяют участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Прокурор в ходе заседания попросила назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она предложила запретить ему пользоваться интернетом на тот же срок.

Защита, в свою очередь, заявила, что не считает вину доказанной по предъявленным статьям. Адвокат напомнила, что ранее подавала апелляцию на квалификацию обвинения и просила оправдать Солдатова.

Суд в Москве уже заочно арестовал журналиста по тем же статьям. По данным прокуратуры, с февраля 2025 года он, находясь за границей, распространяет материалы без указания статуса иностранного агента и участвует в деятельности нежелательной организации.

В ноябре 2023 года Минюст России внес Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, который с 2000 года освещал деятельность российских спецслужб. В марте 2022 года доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором.

Ране рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) во второй раз объявили в розыск в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!