Россиянам рассказали, как избавиться от плесени в стиральной машине

Влажная среда в стиральной машине способствует образованию плесени. Чтобы ее устранить, понадобится кипяток и агрессивная химия. Об этом в беседе с РИАМО сообщил мастер по ремонту техники Олег Рыж.

«Берем губку с хлорсодержащим средством и физически вычищаем всю слизь из складок резиновой манжеты стиралки и сливного фильтра посудомойки. Затем заливаем в пустую машинку стакан жидкого отбеливателя или засыпаем 100 граммов лимонной кислоты и запускаем самый длинный цикл на максимальных 90 градусах», — сказал специалист.

Чтобы избежать образования плесени, он посоветовал после каждого цикла открывать дверцу и лоток стиральной машины и оставлять их в таком виде до полного высыхания.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин до этого рассказал, можно ли получить штраф за ночную стирку.

Он напомнил, что любые бытовые шумы в ночное время (с 23:00 до 7:00) не должны превышать 40 дБ. Если стиральная машина создает больший шум, и его удастся зафиксировать, то по закону возможен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Однако, по его словам, на практике получить наказание практически невозможно, поскольку шанс на то, что специалисты Роспотребнадзора оперативно приедут и произведут замер шума, крайне мал.

