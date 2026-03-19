Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, за сколько часов до сна можно пить чай

Диетолог Кованова: чай можно пить за четыре часа до сна
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Чай стоит пить не позднее, чем за четыре часа до сна, чтобы не навредить ночному отдыху. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Диетолог уточнила, что кофеин действует до восьми часов.

«Последнюю чашку крепкого чая лучше пить не позднее, чем за четыре часа до сна. У чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление», — пояснила Кованова.

По ее словам, чувствительным людям в целом вместо крепкого чая или кофе лучше пить травяные настои. Остальным допускается потреблять около 300-400 мл кофе в день (1-2 чашки) и 600-800 мл (3-4 чашки).

Ученые из Медицинского университета Гаосюна (Тайвань) до этого обнаружили связь между регулярным употреблением чая и более низкой распространенностью депрессии. Исследователи проанализировали данные 27 119 участников Тайваньского биобанка — хранилища биологических образцов испытуемых. Команда изучила не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту. Результаты показали: люди, которые регулярно пили чай, реже сообщали о депрессии в течение каждого периода жизни.

Ранее сообщалось, что популярный японский напиток ослабляет симптомы аллергии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!