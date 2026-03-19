Стало известно, за сколько часов до сна можно пить чай

Диетолог Кованова: чай можно пить за четыре часа до сна

Чай стоит пить не позднее, чем за четыре часа до сна, чтобы не навредить ночному отдыху. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Диетолог уточнила, что кофеин действует до восьми часов.

«Последнюю чашку крепкого чая лучше пить не позднее, чем за четыре часа до сна. У чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление», — пояснила Кованова.

По ее словам, чувствительным людям в целом вместо крепкого чая или кофе лучше пить травяные настои. Остальным допускается потреблять около 300-400 мл кофе в день (1-2 чашки) и 600-800 мл (3-4 чашки).

Ученые из Медицинского университета Гаосюна (Тайвань) до этого обнаружили связь между регулярным употреблением чая и более низкой распространенностью депрессии. Исследователи проанализировали данные 27 119 участников Тайваньского биобанка — хранилища биологических образцов испытуемых. Команда изучила не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту. Результаты показали: люди, которые регулярно пили чай, реже сообщали о депрессии в течение каждого периода жизни.

Ранее сообщалось, что популярный японский напиток ослабляет симптомы аллергии.