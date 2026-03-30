Миколог рассказал об особенностях приготовления сморчков

Миколог Комиссаров: сморчки стоит готовить с минимальной термообработкой
Сморчки следует готовить с минимальной термической обработкой, чтобы они не потеряли консистенцию и вкус. Такой совет в беседе с РИАМО дал миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии (Биологический факультет) МГУ Никита Комиссаров.

Эксперт отметил, что у этих грибов выраженный вкус, поэтому они считаются деликатесом.

«Если заготавливать впрок, то лучше всего их нарезать и заморозить. В сушеном или маринованном виде они теряют и запах, и вкус», — предупредил он.

До этого автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро. Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Кроме того, грибники увидят гигантские строчки как в березняках и в сосновых лесах.

Ранее у грибов выявили полезное для пожилых свойство.

 
