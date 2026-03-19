У грибов выявили полезное для пожилых свойство

Food & Function: грибы улучшают рабочую память в среднем и пожилом возрасте
Регулярное употребление грибов может улучшать кратковременную и рабочую память у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли исследователи из Национального центра гериатрии и геронтологии Японии. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

Ученые проанализировали данные более 3,1 тысячи участников долгосрочного проекта NILS-LSA. За состоянием здоровья и образом жизни этих людей наблюдали в среднем 10,5 года.

В начале исследования специалисты оценили, сколько грибов участники обычно съедали в течение дня. Затем эти данные сопоставили с результатами когнитивных тестов. В частности, участники проходили тест на повторение цифр — распространенную методику, позволяющую оценить кратковременную память и рабочую память, то есть способность удерживать и одновременно обрабатывать информацию.

Анализ показал, что люди, которые употребляли больше грибов, в среднем лучше справлялись с такими заданиями. При этом связь оказалась нелинейной: наиболее заметная разница наблюдалась не при минимальной, а при умеренной и высокой доле грибов в рационе.

Исследователи предполагают, что возможную роль могут играть биологически активные вещества, содержащиеся в грибах. Среди них — эрготионеин, бета-глюканы и другие соединения, которые в предыдущих исследованиях связывали с защитой нервной ткани и снижением воспаления.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер, поэтому она не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты показывают, что грибы могут быть одним из элементов рациона, связанным с поддержанием когнитивного здоровья с возрастом.

Ранее биолог рассказал, почему сахар в пожилом возрасте вреден для мозга.

 
