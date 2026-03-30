Москвичам спрогнозировали летнее тепло и циклоническую депрессию

В ближайшее время в столичном регионе сохранится очень теплая погода, к концу недели воздух прогреется до +19 градусов. При этом пройдут умеренные дожди, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в дневные часы воздух в Москве и области будет прогреваться до +13…+19 градусов.

В середине недели до столичного региона дойдет «размытая циклоническая депрессия» от каспийского циклона, которая принесет с собой умеренные дожди. Ночью при этом ожидается от +1 до +6 градусов, днем будет также тепло – воздух прогреется до +13…+18 градусов.

«Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трёх недель, так что пора», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик предупредил, что в Москве ожидается рекордное для 30 марта тепло.