Россиянам рассказали о праве отказаться от газа в квартире в пользу электричества

Депутат Якубовский: россияне могут отказаться от газа и перейти на электричество
РИА «Новости»

Россияне имеют право отказаться от использования газа в квартире и во всем доме и перейти на электричество, однако речь идет о масштабном переустройстве сетей, что требует согласования. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, владельцам жилья, желающим отказаться от газа, сначала нужно отключить оборудование через газораспределительную организацию, оформив соответствующие изменения. Причем делать это самостоятельно нельзя – следует руководствоваться правилами Жилкодекса о безопасном использовании оборудования.

Если речь идет о планах перевести на электричество весь многоквартирный дом, то затрагивается общее имущество, то есть системы газоснабжения и электроснабжения, что также отображено в жилищном кодексе.

«Поскольку затрагивается общее имущество, как правило, требуется согласие всех собственников помещений в доме. Ключевой вопрос здесь — техническая возможность», — пояснил Якубовский.

По его словам, чаще всего дома, которые спроектированы под газоснабжение, не рассчитаны на массовый перевод квартир на электричество, потому что нагрузки к электроснабжению должны заранее закрепляться строительными нормами. Чтобы изменить это, нужно менять мощность, а это не всегда безопасно и вообще иногда невозможно, пояснил депутат.

Парламентарий также напомнил о наказании, которое грозит россиянам за самовольное переустройство, так как это уже рассматривается как нарушение использования газового оборудования и карается административной ответственностью. В любом случае отказаться от газа в пользу электричества можно, но только если есть техническое соответствие объекта требованиям. Любые попытки сделать все быстро и просто чреваты огромными рисками для жильцов всего дома, заключил депутат.

