Два россиянина украли 250 кг котлет, рыбы, курицы и плова

В Красноярске два сотрудника компании украли с работы более 250 кг готовой еды. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в октябре-ноябре 2025 года — 55-летний кладовщик предложил своему 58-летнему коллеге-водителю красть готовую продукцию, которая развозилась по магазинам. При погрузке в машину они добавляли дополнительные коробки с салатами, картошкой, рыбой, котлетами и другими блюдами, которые затем делили между собой.

За два месяца злоумышленники вывезли еду семь раз. Общий вес похищенного составил 254 кг, ущерб оценили более чем в 60 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о краже, совершенной организованной группой. В данный момент расследование завершено. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия обоих отпустили под подписку о невыезде.

