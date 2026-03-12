На Кубани мужчина серпом исцарапал пять машин на парковке и не смог объяснить зачем

На Кубани мужчина купил серп и исцарапал чужие машины

В Краснодарском крае полиция задержала 47-летнего мужчину, который серпом повредил машины, стоявшие на парковке. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Первомайской. Мужчина купил серп в хозяйственном магазине и, проходя мимо припаркованных машин, начал царапать их. От его действий пострадали Chevrolet, Peugeot, Lada Vesta и два автомобиля Hyundai.

Владельцы машин проводят техническую экспертизу для оценки ущерба. Задержанный не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, фигуранту грозит до пяти лет колонии.

До этого в Шимановске Амурской области полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который изрубил топором новый автомобиль соседей из-за давнего конфликта.

Ранее во Владивостоке подросток разгромил четыре машины после ссоры с девушкой.