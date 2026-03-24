Россиянин изрезал ножом и обезглавил свою сноху

В Нижегородской области вынесли приговор мужчине, который изрезал ножом, а затем обезглавил сноху. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 января прошлого года в рабочем поселке Шатки. В квартире на улице Железнодорожной между мужчиной и его снохой вспыхнула ссора. В ходе конфликта он изрезал родственницу ножом, а затем отделил ее голову от тела.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью и надругательстве над телом умершего. Ему назначено 15 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а также полтора года ограничения свободы после освобождения. На время следствия фигурант находился под стражей.

Ранее отец футболиста, убившего бизнесвумен, рассказал о вербовке сына мошенниками.