Юрист объяснил, можно ли не платить за мобильный интернет при его отключении

Юрист Алешкин: россияне могут не платить за мобильный интернет при отключении

Российские пользователи имеют право отказаться от услуг конкретного провайдера, чтобы не оплачивать мобильный интернет в период его отключения. Об этом aif.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«Услуга может оказываться и не надлежащим образом. У потребителя есть право отказаться от услуг путем не оплаты и смены провайдеры», — объяснил специалист.

Однако, по словам юриста, ограничения, которые накладывает государство, становятся непреодолимыми для всех участников рынка. При таких обстоятельствах возможность получить компенсацию через суд фактически исключена.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов до этого говорил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой — речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. По его словам, в ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется.

