Физик ответил, стоит ли покупать банданы с маркетплейсов для защиты от излучения

Физик Ожаровский: в банданах для защиты от излучения нет необходимости
Экранирующие банданы, которые появились на маркетплейсах, способны защитить от электромагнитного излучения, однако в таких головных уборах нет реальной необходимости. Об этом «Москве 24» рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Он отметил, что производители этих изделий заявляют, что они защищают от воздействия электромагнитного излучения бытовых приборов. По его словам, в современных домах устанавливаются устройства, излучающие электромагнитные волны, которые «активизируются» в момент, когда приборы включают в розетку.

«В этом случае речь идет об очень длинных радиоволнах, которые плохо взаимодействуют с различными веществами. Поэтому никакого вреда для живых организмов они не представляют», — пояснил Ожаровский.

Телефоны, микроволновые печи и точки раздачи Wi-Fi дают более сильное излучение, способное оказать влияние на здоровье в определенных условиях, однако такую технику делают по четким стандартам безопасности. В связи с этим надобности в покупке бандан нет, заключил специалист.

Telegram-канал «Ростов главный» до этого сообщил, что в Ростовской области пенсионерка обрезала соседям интернет-кабели из-за «излучения». Все произошло в городе Батайске. Пожилая жительница микрорайона СЖМ-1 постоянно перерезает интернет-кабели соседей в многоквартирном доме, объясняя свои действия плохим самочувствием от «излучения».

Ранее в России создали новый вид источников излучения.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

