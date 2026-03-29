Российская пенсионерка обрезала соседям интернет-кабели из-за «излучения»

В Ростовской области пенсионерка обрезала соседям интернет-кабели из-за «излучения». Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

Все произошло в городе Батайске. Пожилая жительница микрорайона СЖМ-1 постоянно перерезает интернет-кабели соседей в многоквартирном доме, объясняя свои действия плохим самочувствием от «излучения».

Жильцы вызывали участкового, но полиция либо не приезжает, либо, приехав, не может попасть в квартиру злоумышленницы — дверь не открывают.

После отъезда правоохранителей женщина снова выходит и режет провода, один из таких случаев соседи сняли на видео. Провайдеры неоднократно направляли на место свои ремонтные бригады.

До этого стало известно, какие сервисы останутся доступными при ограничениях интернета. В этот перечень входят социальные сети, интернет-магазины, государственные порталы, банки, информационные сайты СМИ, стриминговые платформы, операторы связи, а также сайты для бронирования путешествий и покупки авиабилетов.

Ранее россиянам объяснили, помогут ли пейджеры и рации при отключении интернета.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
