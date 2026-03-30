В Подмосковье назвали выплаты за третьего ребенка

Молодые семьи в Подмосковье при рождении третьего или последующего ребенка могут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, на такую поддержку в 2026 году могут рассчитывать семьи, где родителям не исполнилось 35 лет.

Брынцалов отметил, что с начала 2026 года выплату уже получили 544 семьи, а в 2025 году этой мерой воспользовались почти 3 тыс. семей.

Он добавил, что эта помощь позволяет родителям быстрее решать повседневные задачи, включая покупку необходимых вещей и улучшение условий жизни.

По его словам, меры поддержки многодетных семей в Подмосковье продолжают развиваться. Он также сообщил, что депутаты «Единой России» регулярно проводят приемы граждан, где получают обращения, в том числе от многодетных семей, и по их итогам принимаются решения о дополнительной поддержке.

