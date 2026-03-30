Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье назвали выплаты за третьего ребенка

Максим Богодвид/РИА «Новости»

Молодые семьи в Подмосковье при рождении третьего или последующего ребенка могут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, на такую поддержку в 2026 году могут рассчитывать семьи, где родителям не исполнилось 35 лет.

Брынцалов отметил, что с начала 2026 года выплату уже получили 544 семьи, а в 2025 году этой мерой воспользовались почти 3 тыс. семей.

Он добавил, что эта помощь позволяет родителям быстрее решать повседневные задачи, включая покупку необходимых вещей и улучшение условий жизни.

По его словам, меры поддержки многодетных семей в Подмосковье продолжают развиваться. Он также сообщил, что депутаты «Единой России» регулярно проводят приемы граждан, где получают обращения, в том числе от многодетных семей, и по их итогам принимаются решения о дополнительной поддержке.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер материнского капитала, исходя из социальной нормы жилья.

Ранее в Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на двойную пенсию в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!